Una usuaria, identificada como Pao, compartió, mediante su cuenta personal de Twitter, la historia de un extraño que se durmió en su hombro cuando viajaba en el transporte público y se volvió viral en las redes sociales.

“Hoy iba en bus y un extraño se durmió en mi hombro, se le notaba muy cansado y le aguanté la cabeza”, inició el hilo en la mencionada red social.

Según la mujer, el muchacho se despertó y se sintió avergonzado por reposar en otra persona. Para pedir disculpas, decidió invitarla a comer y la respuesta que recibió fue positiva.

El nombre del joven es Andrés y tras ser informado de que Pao era artista, ambos fueron al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para seguir compartiendo el día.

Ahí no acabó todo. Al llegar la noche, la usuaria lo invitó a su casa. A raíz de esto, muchos seguidores interpretaron de que podrían tener una relación sentimental. Sin embargo, la muchacha lo descartó.

“Yo andaba viajando por todo el mundo y me mudé a Madrid hace 7 días. Andrés llegó de Colombia hace un mes a estudiar. Somos nuevos aquí y nos dimos apoyo mutuo luego que me invitó a comer. Somos jóvenes y no tenemos muchos amigos aquí”, indicó.

“Y el acto de empatía que tuve al dejarlo dormir en mi hombro cuando venía cansado de estudiar, le hizo sentir muy bien. También aprecio que así cansado quiso acompañarme al museo, porque quería ofrecerme sus conocimientos sobre algunas pinturas que estaban ahí”, agregó.

