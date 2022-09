La actriz cómica Dayanita rompió su silencio y desmintió los rumores que circulan en redes sociales, que indicaban que hace algunos años mantuvo una relación con el humorista Danny Rosales, su compañero en “JB en ATV”.

En una reciente entrevista para el programa Moloko Podcast, la actriz cómida negó haber tenido una relación con Danny Rosales, con quien ha trabajado desde hace varios años y al que calificó como un maestro.

“¿Alguna vez tuviste algo con Danny Rosales?”, preguntó Carlos Orozco, a lo que Dayanita respondió: “Jamás, nunca… Es un gran maestro”.

“Yo del señor Danny no pienso hablar y mucho menos generar polémica absurda, porque lamentablemente cuando me hicieron una pregunta en un podcast lo malinterpretaron... Yo respeto la trayectoria de todos, pero creo que todos merecemos respeto a la hora de hablar”, añadió con unos videos en sus stories de Instagram.

Danny Rosales también se pronuncia

A través de sus stories en Instagram, el humorista Danny Rosales también se pronunció al respecto y mostró su incomodidad al ser relacionado de forma sentimental con Dayanita.

“Si me gustaran los hombres, no tendría vergüenza en decirlo, es más, trabajo con gay en mis shows, pero llegar a esto, sí me incomoda”, escribió el comediante.

Por otro lado, la actriz cómica Dayanita también reveló que actualmente tiene una relación y que convive con su pareja desde hace cuatro meses. Según indicó en la entrevista realizada por Moloko Podcast, ambos se conocieron en el trabajo.

