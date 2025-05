La actriz y comediante Dayanita, conocida por su paso por el programa JB en ATV, ha vuelto al centro de la atención pública tras confirmar que se sometió a una rinoplastia. La intervención, que según explicó tuvo también un propósito médico, generó controversia debido a la millonaria deuda que aún mantiene con el productor Jorge Benavides.

Dayanita explicó en una transmisión en vivo en su canal de Kick que la operación fue necesaria para corregir una dislocación nasal provocada por un accidente, lo cual afectaba su capacidad para respirar con normalidad.

“Me operé la nariz porque no podía respirar bien. En el último accidente que tuve, se me dislocó la nariz y se me veía feo en realidad”, dijo.

Dayanita dice que se operó la nariz porque no respiraba bien tras accidente.

Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer. Usuarios en redes sociales y algunos medios cuestionaron cómo pudo costear la cirugía, cuando anteriormente había declarado que no contaba con los recursos para pagar la penalidad impuesta por su salida del programa humorístico, la cual asciende a 20 remuneraciones mensuales.

Un conflicto legal pendiente

La polémica se remonta a la salida abrupta de Dayanita del elenco de JB en ATV, lo que llevó a la producción a activar una cláusula de penalización por incumplimiento de contrato. Desde entonces, la actriz no ha realizado el pago correspondiente y ha manifestado públicamente su difícil situación económica.

“Si ves mi estado de cuenta, estoy hasta las patas”, comentó en una entrevista reciente.

Pese a ello, Dayanita continúa activa en plataformas digitales, donde mantiene contacto con su audiencia e intenta abrirse paso en nuevos proyectos. La operación, además de mejorar su salud respiratoria, forma parte de una renovación de su imagen en plena etapa de transición profesional.

Por ahora, la artista no ha anunciado un plan concreto para hacer frente a la deuda, lo que mantiene la incertidumbre sobre su situación.

