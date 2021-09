Antes de conocer el resultado de la prueba de ADN que probó que no es el padre de un niño de 10 años, Dayanita había pedido a la opinión pública no mofarse de esta parte de su vida. “No quiero ser la burla de nadie ni tampoco que se burlen del niño. Nadie tiene derecho a burlarse de nada”, sentenció.

Tras conocer que no es el padre del hijo de Pamela Gómez, la actriz cómica ‘Dayanita’ dijo sentirse triste por este desenlace y pidió a la madre del pequeño de 10 años permitir que ambos sigan en contacto.

“Con muchos sentimientos encontrados, ya se aclararon las cosas. Ahorita todavía me siento triste por todo esto. Lo amo un montón y lo que nunca tuve siempre se lo daré a él. Siempre va a ser mi hijo, siempre”, sostuvo la integrante de “JB en ATV”.

CARIÑO POR EL NIÑO

Añadió que este caso representó su anhelo respecto a la paternidad, y que, tras conocer los resultados, le guardará un gran cariño al menor de 10 años, quien radica en la localidad de Aguaytía, Ucayali.

“Esto ha sido una ilusión que yo siempre dije sobre tener un hijo. Yo trato de guardar mis problemas y toda mi situación para no alertar ni preocupar”, acotó.

Por su parte, la madre de la actriz cómica dijo que se sentía ilusionada con que el resultado fuera positivo, y añadió que también espera seguir manteniendo comunicación con el pequeño. “Ella decía que era su hijo, el niñito también decía que era su papá, hasta el último decía: ‘quiero quedarme en Lima con mi papá’. Lo quiere bastante”, comentó.

Dayanita rompe en llanto cuando la llaman “papá”. | Fuente: Andrea - ATV

