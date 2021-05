El modelo venezolano Giuseppe Benignini fue denunciado, en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, por una ciudadana debido a que presuntamente habría mantenido en pésimo estado a un perro, de raza San Bernardo, que adoptó cuando tenía una relación sentimental con Michelle Soifer.

De acuerdo a la denunciante, quien prefirió no mostrar su rostro por su seguridad personal e integridad física, el popularmente conocido en la farándula peruana como ‘El Principito’ le pidió ayuda para que cuide al can debido a que no se encontraba bien económicamente.

“Era un San Bernardo que no estaba en el peso, ni para la raza, ni para la edad que tiene. Presenta una alergia que hasta bota sangre, el perrito está totalmente descuidado (...) Yo ahora tapo mi rostro porque él conoce mi dirección, sabe dónde vivo y ya vieron que me amenazó”, afirmó en el espacio conducido por Magaly Medina.

Asimismo, Giuseppe Benigni escribió a la ciudadana para que le entregue a la mascota y la amenazó con denunciarla por el presunto delito de apropiación ilítica.

“Yo tengo el contrato y los papeles que dicen que Baloo es mío o sino te envió carta notarial, créeme que tienes todas las de perder”, se lee en lo escrito.

El modelo venezolano también aseguró que Michelle Soifer le habría pedido que se quede con el perro por unos días por un tema de “imagen”.

“Hablé con Michelle y me dijo que ahorita no lo podemos dar porque si no la prensa va a decir que tenía razón la gente, sería cuestión de quedármelo por unas semanas, esperar que todo baje”, sostuvo.

