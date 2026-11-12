Deyvis Orosco se encuentra en Las Vegas, Estados Unidos, donde participará en las actividades relacionadas con los Latin Grammy 2026, una de las principales celebraciones de la música latina.

El cantante peruano tendrá la oportunidad de vivir de cerca esta ceremonia, que este año rendirá homenaje a Daddy Yankee como Persona del Año por su trayectoria artística.

La llegada del líder de Néctar también contempla una agenda de entrevistas para dar a conocer su trabajo y los proyectos musicales que viene desarrollando fuera del Perú. Estas actividades fueron coordinadas por su equipo, como parte de sus planes para ampliar su presencia en el mercado internacional.

En ese contexto, Orosco adelantó que tiene previsto impulsar su carrera musical en Estados Unidos durante el 2027.

“Tengo muchos proyectos en camino y estoy seguro que, con mucho trabajo y la bendición de mi padre y de Dios, podré hacerlos realidad. Esta es una oportunidad para aprender, crecer y disfrutar de una noche llena de música”, manifestó.

Mientras el cantante desarrolla sus proyectos internacionales, Néctar continúa llevando su música a Lima y distintas provincias del país. Asimismo, Orosco prepara nuevas propuestas musicales que, según se anunció, dará a conocer próximamente a sus seguidores.