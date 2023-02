Diego Bertie sigue estando presente en el corazón de miles de sus seguidores pese a que han pasado ya seis meses de su inesperada partida.

En la mañana del 5 de agosto del 2022, muchos peruanos se enteraron de la noticia del accidente que confirmaban el deceso del actor. Sus amigos cercanos no lo podían creer y muchos le dieron el último adiós mediante redes sociales.

Este domingo 5 de febrero, los fans del también cantante, no olvidaron la fecha y le rindieron un homenaje a través de su cuenta de Instagram. En el perfil de @diegobertie_fan, compartieron una fotografía del artista en una de sus presentaciones musicales y le dedicaron unas palabras.

“Hoy se cumplen 6 meses de tu partida. Hace unos días alguien me dijo que quizá mi sufrimiento se debiera a que no pudimos vernos y despedirnos como debimos. Y creo que podría ser así, por eso cada que te recuerdo muero de dolor. Donde quiera que vaya inevitablemente vas conmigo, pero estas sin estar y duele. Estos 6 meses han sido una eternidad y pareciera que no me acostumbro a la idea que no estás. Te extraño todos los días Diego querido ”, se lee en la publicación.

Fans de Diego Bertie lo recuerdan con cariño.

Muchos seguidores mostraron su tristeza en esta fecha, pero continúan recordándolo con un gran cariño. “Como va pasando el tiempo, y aún no se puede asimilar que ya no esté con nosotros”, “Aún cuesta tanto asimilar la partida de Diego! Solo espero con todo el corazón que él se encuentre en un lugar mejor, donde esté tranquilo y feliz”, “Siempre en nuestros corazones, Diego”, fueron algunos de los mensajes.

