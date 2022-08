El actor y cantante Diego Bertie falleció este viernes 5 de agosto tras caer desde el piso 14 de un edificio, ubicado en el distrito de Miraflores. El artista fue auxiliado por paramédicos y bomberos; sin embargo, no sobrevivió a la caída, reportó Mario Casaretto, comandante general de los Bomberos.

El comandante de los Bomberos, Mario Cassaretto, se comunicó con ATV y confirmó el deceso del artista.

“Es una lamentable noticia, se ha encontrado a la persona de Diego Bertie en su cochera con múltiples fracturas en las piernas y espalda. Ha sido trasladado al Hospital Casimiro Ulloa donde ha llegado en calidad de cadáver, lamentable noticia. Estamos esperando que el hospital dé su comunicado para certificar lo que aparentemente es un tema confirmado. Sí (ha fallecido), es la confirmación que tenemos”, dijo.

Diego Bertie habló sobre su romance con Jaime Bayly

Tras esquivar el tema durante más de 28 años, Diego Bertie habló por primera vez de la relación que mantuvo con Jaime Bayly, vínculo sentimental que fue expuesto por el escritor en su libro “No se lo digas a nadie”.

“Sí, fui amigo de Jaime (Bayly). Tuvimos una relación corta, fallida, no fue una relación relevante, lo relevante fue lo que él hizo conmigo, escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera, me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño”, comentó Diego Bertie.

Pese a que considera que Jaime Bayly afectó su vida al exponer su sexualidad públicamente, el intérprete de ‘Qué difícil es amar’ aseguró que ya dejó sus resentimientos en el pasado.

“Yo no le guardo rencor, no le tengo ningún tipo de rencor. Lo veo un poquito gordo, hinchado, el que se creía el abanderado de los gays, ahora es el más burgués señor casado, con hijos y con una gran barriga, y yo soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo. El clóset del que él me quiso sacar yo me lo saqué hace muchos años”, aclaró Diego Bertie.

