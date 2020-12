Ante los fuertes calificativos que tuvo Magaly Medina hacia Diego Chávarri, el modelo le respondió a través de sus redes sociales, enfatizando que aunque no aparezca en TV, eso no quiere decir que esté en ‘nada’.

“Jugué 7 años futbol profesional y tuve la suerte de jugar en el extranjero, no seguí jugando y hasta ahora no puedo hacerlo por una fuerte lesión. Estuve en EGG, Combate (...) tengo una empresa de gorras y ropa hace más de un año (...) Que no aparezca en TV, no quiere decir que esté en ‘nada’ (...) y si quieres entrenar, me avisas, quien saber si llegues en forma para el verano”, expresó el también modelo en su cuenta de Instagram.

“EL ENEMIGO DE UN PERUANO ES OTRO PERUANO”

En una entrevista con Trome, el exfutbolista resaltó que Magaly debería de informarse sobre cómo fue su carrera por el futbol y también su paso por los realities.

“Sí, la escuché y creo que debería informarse de cómo salí del fútbol, cómo salí de los programas y qué estoy haciendo ahora. Dice que estoy en nada , pero tengo una empresa de ropa y gorras llamada ‘Diabo’, estoy conduciendo el programa ‘Comando’. A veces el enemigo de un peruano es otro peruano ”, expresó.

