Luego que Elías Montalvo reapareció en pantalla, al día siguiente de protagonizar una fuerte caída en uno de los retos del reality “Esto es Guerra”, e l ‘exguerrero’ Diego Chávarri, quien también sufrió lesiones durante una de las competencias, dijo que tuvo que si no haces un enlace en vivo en el programa “no te pagan”.

Diego Chávarri dijo en Willax TV, que él también sufrió una lesión en “EEG” y que la producción no se hizo cargo del restablecimiento de su salud.

Recordó que el reality se comprometió al pago de sueldo de tres meses, pero nunca se concretó. “Me quedaban tres meses de contrato, pero no cubrieron eso. Si no apareces en pantalla, no te pagan, por eso la gente aparece hasta con yeso”, aseveró.

Y es que Chávarri fue entrevistado junto a Bruno Agostini, André Castañeda, Ernesto Jiménez y Miguel Arce en el programa “Amor y Fuego”, donde abordaron sobre la seguridad en los juegos tras las la caída que sufrió Elías Montalvo en Esto es Guerra.

“Yo tuve un accidente y se desatendieron totalmente de la situación como siempre. Van varias veces que en este programa se da algo igual”, lamentó Diego Chávarri al considerar que si no existe la seguridad correspondiente en dichos juegos de riesgo o altura, no deberían practicarse.

El ‘exguerrero’ insistió en que no es la primera vez que ocurren fuertes lesiones. “Pasó lo de Angie, pasó lo de Austin, ahora lo de Elías... Acá nadie se está divirtiendo. Si el chico caía mal, podía salir súper mal o muerto”, indicó a los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre.

Lesión en la columna

Cabe recordar que en 2018, Diego Chávarri sufrió una lesión en un juego extremo y fue trasladado de emergencia en una ambulancia a una clínica local, y tras ser separado de Esto es Guerra, aseguró que sus lesiones fueron de gravedad, y que incluso comprometió su columna. La cirugía le costó 35 mil dólares.

“Yo me lesioné en el programa. El seguro que decía que no cubre, pero si tú vas a entrar a un programa de competencia, me imagino que han tenido que hacerte un chequeo previo y ellos estar al tanto de una lesión existente”, señaló al referir que Esto es Guerra decidió no hacerse cargo de su recuperación porque el seguro no cubría la lesión.

Diego Chávarri sufrió una lesión en “EEG”. (Foto: Captura América TV)

Contó que la producción se negó. “Ellos se basaron de que yo ya tenía la lesión y no es así porque averiguando con los doctores, una hernia se te puede empeorar o aparecer en cualquier momento”, dijo.

