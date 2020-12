El exchico reality Diego Chávarri confirmó su soltería en una entrevista. Además, confesó que ya no siente nada por Melissa Klug, quien tiene una relación sentimental con el futbolista Jesús Barco.

“Está bien, cada uno en su momento tiene que ser lindo con su pareja. Cuando yo estuve con ella también lo fui, y si más adelante tengo una pareja también lo seré porque hay sentimientos de por medio. Les deseo lo mejor, no tengo ningún problema con Melissa”, comentó Chávarri para Trome.

Luego continuó con: “hace tiempo cerré mi etapa con Melissa, por qué me pondría celoso o un poco incómodo de que ella esté con alguien que conozco... Ya no siento nada por ella y puede hacer su vida como quiera, así como yo.

“Que no aparezca en televisión, no quiere decir que esté en ‘nada’”

Hace unos días, Magaly Medina arremetió contra Diego diciendo que fue un futbolista que no trascendió.

“¿Quién es el nuevo personal trainer de la farándula? Un chico que intentó ser jugador de futbol y no lo logró, tuvo un paso mediocre por equipos de futbol. Intentó ser chico reality y tampoco funcionó, ahora no sabemos nada de él, está en nada”, comentó Magaly.

Ante estos comentarios de la presentadora de TV, Diego le respondió en sus redes sociales comentando su paso que tuvo en el futbol peruana y también sus participaciones en los diversos realities.

“Jugué 7 años futbol profesional y tuve la suerte de jugar en el extranjero, no seguí jugando y hasta ahora no puedo hacerlo por una fuerte lesión. Estuve en EGG, Combate (...) tengo una empresa de gorras y ropa hace más de un año (...) Que no aparezca en TV, no quiere decir que esté en ‘nada’ (...) y si quieres entrenar, me avisas, quien saber si llegues en forma para el verano”, expresó el también modelo en su cuenta de Instagram.