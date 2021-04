El cantante peruano Diego Dibós atraviesa por un delicado estado de salud tras contraer el COVID-19 y hallarse en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a raíz de esa enfermedad.

El baladista de 45 años busca ganarle la batalla al virus, según reveló el último sábado su amigo y colega Ricardo Brenneisen a través de su cuenta de Facebook. En un sentido mensaje, pidió unirse en una cadena de oración en favor de Dibós.

“Hace unos meses, Diego Dibós me llamó y me dijo que quería grabar un tema conmigo. No lo dudé, en tres días teníamos el arreglo acústico y yo hice mi tarea con los arreglos de voz. Fue increíble vernos después de tiempo... Hoy necesita de nuestra ayuda, energía, fuerza y fe. Es un peruano más en UCI peleando contra el virus. ¡Fuerza, mi hermano! ”, escribió.

Asimismo, la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), también difundió la información en sus redes y rezar por la salud del cantante de “Lo dejo en tus manos”.

La comunidad de la banda TK, a la que pertenece el cantante, también se unió al pedido de fe en favor de la recuperación de Diego Dibós, quien también ha sido afectado económicamente por el rubro en el que labora y las restricciones propias de la pandemia.

Captura: Facebook

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú: Colegio Médico afirma que estrategia del Gobierno fracasó