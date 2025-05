Dilbert Aguilar afirma que no ha hecho nada malo tras asistir al podcast de su expareja Claudia Portocarrero. Como se recuerda, su esposa Jazmín Gutarra afirmó sentirse burlada porque no tenía conocimiento de este reencuentro.

“ J azmín no está acostumbrada a la farándula y habla cosas que no tiene que hablar. Solo he ido a un podcast porque Claudia me invitó, hicimos un bailecito para las redes. Claudia es mi hermana, mi amiga de toda una vida y nadie lo va a impedir, ni mi esposa ni mi hermana, tan solo Diosito ”, aclaró el cantante a Trome.

El artista afirma que hablará con su esposa para que pueda entender las cosas y reitera que no hizo algo que perjudique su matrimonio.

“ Estoy bien con ella, habrá momento de reclamarle por hablar cosas que no son ciertas, le haré entender cómo son las cosas, de lo que puede hablar y de lo que no, porque la perjudicada es ella. Ahora la están llamando, a ella la victimizan, le dicen pobrecita, pero pobrecita de qué, si yo no he hecho nada malo ”, manifestó.

Esposa de Dilbert Aguilar tras reencuentro del cantante y Claudia Portocarrero: “Le sigue el juego”

Jhazmín Gutarra, esposa del cantante Dilbert Aguilar, expresó su molestia por el reciente reencuentro entre su pareja y Claudia Portocarrero.

Dicho encuentro sucedió durante la grabación de un podcast que será estrenado por la también artista peruana.

En una entrevista con “América Hoy”, la joven dejó entrever que no tenía conocimiento de dicha reunión y la calificó como una “falta de respeto”.

“La falta de respeto que ellos me están haciendo a mí. Digo ellos porque ella como mujer y todavía casada, le sigue el juego, entonces (...) No le voy a dar más color”, manifestó.

“Lo único que está buscando es querer verme mal y no lo va a lograr, halla hecho o siga lo que está haciendo, no lo va a lograr”, agregó Jazmín evidentemente indignada.

En dicho diálogo con el programa de América TV rompió en llanto al asegurar que se siente indignada.

“Me falta el respeto, me faltó el respeto no solo a mí como mujer, sino a la mamá de su hija, porque sabía cómo ella me hizo sentir cuando él estaba a punto de irse, pero ya está, a veces tiene que pasar estas cosas para que abras los ojos”, comentó conmovida, sugiriendo que su relación estaría atravesando una crisis.