Durante una entrevista, Dilbert Aguilar compartió detalles de su reciente hospitalización en UCI y habló sobre las amenazas y extorsiones que enfrenta a diario.

El cantante relató cómo recibe llamadas y mensajes intimidantes donde le exigen dinero bajo amenazas.

“Me dicen que me van a volar la cabeza, te voy a partir el pecho. Me dicen ahora sí no vas a entrar a UCI, vas a ir de frente a un cajón”, comentó Dilbert Aguilar para Trome.

Cabe mencionar que el cantante mencionó que algunos extorsionadores adoptan un tono “amistoso” para pedirle dinero, a lo cual, en ocasiones, accede. Sin embargo, cuando le exigen pagos como cupos, se niega y los bloquea, aunque estas negativas le han costado más amenazas.

“Yo colaboro siempre que me traten bonito, me llaman y me dicen ‘Amiguito, compadrito, papito’, la jerga de ellos, ‘nos puedes colaborar con esto’ y, si estoy en condiciones, les mando”, contó.

Luego continuó con: “a veces te dicen si puedes regalar azúcar y bueno, si estoy en posibilidades, se los envío, pero de ahí que un cupo los bloqueo y les digo no compadre, pídeme otra cosa menos eso. Ahí me dicen, ya te voy a partir el pecho, te voy a romper la cabeza y mi esposa ahí un poco que se asusta”.

