Dilbert Aguilar está en el ojo público tras su reencuentro con su expareja Claudia Portocarrero, lo cual generó la molestia de su esposa Jhazmín Gutarra, quien aseguró que no sabía de este encuentro.

El programa “América Hoy” le consultó al cantante sobre las declaraciones de su pareja pero las minimizó y afirmó que solo cumplía su trabajo como artista.

“ La pasamos súper chévere, como siempre, como en todos los podcast que he estado me tratan con cariño y voy a cualquier podcast que me inviten, soy artista y voy a donde sea ”, manifestó.

“ (Sobre los comentarios de que su esposa le dio permiso) Lo tomo de la mejor forma, la gente tiene derecho a hablar lo que quiere, no voy a reclamar nada ni voy a juzgar a nadie. Que venga lo que venga ”, agregó.

El artista sugirió que los reclamos de Jhazmín no serían propios de alguien con pensamientos “normales”.

“ (¿No hay ningún problema con Jhazmín?) ¿Pero por qué tendría que haber problema? ¿Qué de malo estoy haciendo yo? O sea si tú fueras una mujer común y corriente normal, con pensamientos normales. ¿Cómo actuarías? (Son amigos de años) Exactamente, a eso voy ”, sostuvo Dilbert.

Esposa de Dilbert Aguilar tras reencuentro del cantante y Claudia Portocarrero: “Le sigue el juego”

Jhazmín Gutarra, esposa del cantante Dilbert Aguilar, expresó su molestia por el reciente reencuentro entre su pareja y Claudia Portocarrero.

Dicho encuentro sucedió durante la grabación de un podcast que será estrenado por la también artista peruana.

En una entrevista con “América Hoy”, la joven dejó entrever que no tenía conocimiento de dicha reunión y la calificó como una “falta de respeto”.

“La falta de respeto que ellos me están haciendo a mí. Digo ellos porque ella como mujer y todavía casada, le sigue el juego, entonces (...) No le voy a dar más color”, manifestó.

“Lo único que está buscando es querer verme mal y no lo va a lograr, halla hecho o siga lo que está haciendo, no lo va a lograr”, agregó Jazmín evidentemente indignada.

En dicho diálogo con el programa de América TV rompió en llanto al asegurar que se siente indignada.

“Me falta el respeto, me faltó el respeto no solo a mí como mujer, sino a la mamá de su hija, porque sabía cómo ella me hizo sentir cuando él estaba a punto de irse, pero ya está, a veces tiene que pasar estas cosas para que abras los ojos”, comentó conmovida, sugiriendo que su relación estaría atravesando una crisis.