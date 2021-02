Celeste Pareja es estudiante de Psicología, tiene 19 años y se ha hecho conocida en las redes sociales, en especial en Tik Tok, por tener un gran parecido físico con la salsera Yahaira Plasencia.

“Justo cuando lo vi, me sorprendí. La chica se parece mucho a mí cuando yo tenía 14 o 15 años. Mi mamá y papá también lo vieron. Tiene de mí”, declaró Yahira Plasencia al ver los videos de Celeste.

NO QUIERE QUE LA COMPAREN

En Tik Tok, Celeste comentó que no busca imitar a nadie y menos a la salsera, debido a que Yahaira es una gran cantante y bailarina.

“Yo jamás busqué parecerme a la artista con la cual me comparan. Ella es una gran cantante y una gran bailarina, pero no busco imitarla. Yo bailo porque me gusta y los gestos que hago al bailar no son forzados” , comentó la joven.

