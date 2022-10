Dwayne Johnson se encuentra promocionando la nueva película de DC, “Black Adam”. Así, en diversas entrevistas “The Rock” aborda temas relacionados a su personaje y, también, a su vida personal.

De esta manera, la famosa celeb de Estados Unidos recientemente reveló que tuvo problemas de ira en su juventud. Aunque, a diferencia del villano de la popular franquicia, él sí pudo dejarlos atrás.

¿Quieres saber más al respecto? En las siguientes líneas, conoce cómo Dwayne Johnson aprendió a controlar la ira.

¿CÓMO DWAYNE “LA ROCA” JOHNSON PUDO CONTROLAR LA IRA?

Si bien la apariencia musculosa de “The Rock” podría intimidar a cualquiera que no lo conociera, lo cierto es que es una persona que, a menudo, se muestra amable con la prensa y sus seguidores.

En ese sentido, en una entrevista para CBS Sunday Morning, Dwayne “La roca” Johnson fue cuestionado respecto a su habitual tranquilidad. Así, para sorpresa de muchos, confesó que, cuando era joven, tuvo problemas de ira.

“Tuve problemas de ira cuando tenía 18, 19 y 20 años. Me metía en peleas incluso cuando era más joven y luego me arrestaban, solo alimentado por la frustración de la posición en la que estaba”, explicó.

Enseguida, señaló que él proviene de una familia pequeña, donde era el único hijo. Y, si bien sus padres tenían “un buen matrimonio”, no estaba seguro que su papá estuviera presente emocionalmente para su mamá, al ausentarse cuando tenían algunas dificultades.

Más adelante, el artista afirmó que se convirtió en la “caja emocional” de su madre. Le atribuyó, entonces, su rabia a las hormonas que se activaron siendo adolescente.

Sin embargo, todo cambió cuando maduró y comprendió que no tenía sentido dejarse llevar por la frustración y el enojo que lo hacían involucrarse en diversos conflictos: “En un momento la rabia de Black Adam estuvo allí, pero ahora no”, puntualizó a sus 50 años.

El actor Dwayne Johnson, "The Rock", tuvo problemas de ira hace algunos años (Foto: AFP)

¿DWAYNE JOHNSON POSTULARÁ A LA PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS?

Otro de los temas que más ha llamado la atención de los seguidores de “The Rock”, es el fuerte rumor de una posible candidatura del intérprete a la presidencia de los Estados Unidos.

No obstante, Johnson se encargó de desmentir tales especulaciones, al expresar que desea dedicarse a su familia en estos momentos.

“Amo a nuestro país y a todos en él. También me encanta ser papá. Y eso es lo más importante para mí, ser papá: Número uno, especialmente durante este tiempo, este momento crítico en la vida de mis hijas”, manifestó en la referida entrevista.

Vale precisar que la estrella es el padre de tres hijas: Jasmine Lia (6), Tiana Gia (4) y Simone Alexandra (21).

Dwayne Johnson "The Rock" descartó postularse a la presidencia de Estados Unidos (Foto: Andrew Cowie / AFP)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BLACK ADAM”?

DC ha anunciado que el lanzamiento del largometraje “Black Adam” será el 21 de octubre del 2022. Es sabido que la producción se estrenará directamente en la pantalla grande, por lo que podrás disfrutarla en tu sala de cine favorita.

Nombre completo: Dwayne Douglas Johnson

Dwayne Douglas Johnson Lugar de nacimiento: Hayward, California

Hayward, California Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 2 de mayo

2 de mayo Año de nacimiento: 1972

1972 Edad: 50 años

50 años Instagram: @therock

LA DIETA QUE NO DEBE DEJAR POR NADA “LA ROCA”

Dwayne Johnson contó en una entrevista a Delish, en noviembre de 2021, que durante “los últimos 5 a 10 años” había mantenido una dieta de 6 mil calorías al día; por tanto, su alimentación debía ser estricta si deseaba mantener su físico y, sobre todo, su salud; algo que siguió y continúa al pie de la letra.

Esto ha sido corroborado por Stephan Merchant, director de la película “Fighting with My Family”, de la cual la estrella de Hollywood es protagonista. Él reveló que el actor es muy estricto con lo que come y sus horarios para alimentarse. MÁS DETALLES AQUÍ.

LA RUTINA DE EJERCIOS DE “LA ROCA”

Además de someterse a una dieta estricta, el actor también practica una rutina exigente de ejercicios que consta de seis días a las semana, mientras que el restante lo usa para descansar y recuperar fuerzas.

Su rutina de entrenamiento suele comenzar luego del desayuno con una serie de cardio por 40 o 50 minutos corridos para luego enfocarse a ejercicios de fuerzas, utilizando pesas y máquinas. MÁS DETALLES AQUÍ.

¿QUIÉN ES BLACK ADAM, EL PERSONAJE DE DWAYNE JOHNSON EN DC?

Para muchos fans de DC Cómics, Black Adam es uno de los mayores antihéroes de la franquicia. Presentado como un ser divino con una inmensa capacidad de violencia, es uno de los personajes que próximamente tendrá su propia película.

Black Adam apareció, por primera vez en los cómics, en 1945. Creado por Otto Binder y C. C. Beck, el personaje fue presentado al mundo en Marvel Family #1, como uno de los enemigos de Captain Marvel (como era conocido antes Shazam). Fue descrito como un antiguo faraón y el primer mortal al que se le concedieron los poderes del referido héroe. MÁS INFORMACIÓN ACÁ.