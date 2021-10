Michael Landon fue una de las figuras más reconocidas de Hollywood, debido a su gran trabajo en el mundo artístico. Entre los diversos proyectos en los que participó, el artista es recordado por interpretar a Charles Ingalls en “Little House on the Prairie”, también conocido como “La familia Ingalls”, donde no solo fue el protagonista, sino también el productor.

Estar a la cabeza del show le permitió darse el lujo de jugar con la apariencia de su personaje para mostrar algunos de sus atractivos. No es un secreto que el neoyorquino fue dueño de un espectacular físico, lo que lo convirtió en uno de los hombres más guapos de su época.

¿Cuáles fueron algunos de los rasgos que el actor quiso destacar? Desde su cabello hasta su altura, conoce las peculiaridades de Landon en las siguientes líneas.

Michael Landon nació el 31 de octubre de 1936 en Forest Hills, Nueva York, Estados Unidos (Foto: IMDB)

MICHAEL LANDON Y SU MUSCULATURA

El intérprete de Charles Ingalls estaba orgulloso de su cuerpo y no iba a desperdiciar la oportunidad de mostrarlo, por esta razón, su personaje no podía sufrir algún accidente que lo mantuviera desgastado por mucho tiempo. Únicamente en el episodio “Los cazadores”, Charles sufre un accidente de caza, pero se recupera de forma rápida.

Así mismo, el actor prefería grabar sus escenas sin camiseta; aunque es importante resaltar que esto tendría como justificación las condiciones climáticas extremas. El sol de Simi Valley, California, era tan intenso que algunos actores se desmayaban por el calor y la vestimenta pesada que usaban.

Charles Ingalls estaba orgulloso de su cuerpo y no desperdiciaba la oportunidad de mostrarlo (Foto: IMDB)

EL CUIDADO ESPECIAL A SU MELENA

Debido al paso de los años, la densa cabellera de Landon empezó a presentar algunas canas que el actor no consideraba apropiadas para su personaje. Es por eso que no dudo en teñirlo y, de acuerdo a los informes, su tinte favorito fue el de Clairol Medium Ash Brown, ya que tenía un tono similar al de su color natural.

Desafortunadamente, trabajar bajo el sol por tantas horas fue duro para su melena, por lo que las mechas teñidas adquirieron un tono lavanda que causó algunos problemas en el set. La producción debió ajustar la iluminación para evitar ese color y el actor tuvo que dejar su caso en manos de un especialista.

Landon fue un actor, escritor, productor y director estadounidense, quien protagonizó tres exitosas series de televisión en la cadena de NBC (Foto: IMDB)

NO QUERÍA VERSE BAJO

Pero no todo era perfecto en su aspecto físico, la estrella de Hollywood tenía inseguridad por su altura y no quería verse opacado por otro artista. Michael Landon medía 1.75 cm y para evitar verse más pequeño que sus colegas, utilizaba unos elevadores en sus botas que le permitían crecer hasta 10 cm. Y como si eso no fuera suficiente, hubo una escena en la que se aseguró estar posicionado sobre unas escaleras o un montículo de tierra.