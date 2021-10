¿Por qué Melissa Sue Anderson no era amiga de sus colegas? La recordada Mary Ingalls de “Little House on the Prairie” es una de las actices estadounidenses más recordadas de la televisión internacional. A pesar de compartir 10 temporadas con el elenco, la artista no pudo mantener una amistad con sus colegas de set y edad, como Melissa Gilbert, Karen Grassle y Allison Arngrim. Así fue la relación de las estrellas juveniles en “La familia Ingalls” de Michael Landon.

Melissa Sue Anderson nació el 26 de setiembre de 1962 y, en 1972, ya estaba debutando en la televisión como Chica en el programa “Bewitched”, cuando solo tenía 10 años. La joven intérprete tendría dos papeles más en 1973, en “The Brady Bunch” y “Shaft”, hasta que su carrera dio un giro total.

Así fue en 1974, cuando se ganó el papel de Mary Ingalls para el show de NBC, “La familia Ingalls”, en la que participó en 163 episodios hasta 1981. Ese trabajo le daría la fama mundial con tal solo 12 años, cuando ni siquiera era una adolescente.

Anderson tuvo una gran participación en la pantalla chicha y tuvo muchas hermanas en la ficción, lo que no pudo replicar en la realidad porque tuvo una relación distante con sus colegas como Gilbert, Grassle y Arngrim. Pocos saben qué razones tenía la actriz para mantenerse alejada de sus compañeras de rodaje.

¿QUÉ PASÓ ENTRE MELISSA SUE ANDERSON Y LOS OTROS ACTORES INFANTILES?

Melissa Sue Anderson contó, en una entrevista a People, que prefería mantener su distancia de sus demás compañeros para trabajar de manera óptima durante el rodaje de “La familia Ingalls”.

“Soy calculadora, autosuficiente, reservada y disfruto estar sola. Mantenerme distante es la única forma en que puedo trabajar con personas tan cercanas y durante tanto tiempo sin tener discusiones. No estoy enojada, solo me tomo mi carrera muy en serio”, comentó en 1981.

Esto fue corroborado por sus compañeras, quienes aseguraban que la presencia de la madre de Anderson tampoco ayudaba a que ella se integrara con las “hermanas” de la ficción.

“Melissa y su madre estaban más contenidas, más privadas, más conectadas. Ella era el universo de su madre “, manifestó Gilebrt en sus memorias “Prairie Tale”, donde se preguntó si ella nunca supo cómo hacerse amiga de Anderson. “No era fácil llevarse bien con ella. Creo que su reserva nació en la pantalla y, sin duda, fue evidente fuera de la televisión”, manifestó.

¿DÓNDE ESTÁ LA CASA DE “LA FAMILIA INGALLS”?

Después de casi una década en el aire, “La familia Ingalls” llegó a su fin en 1983. Una vez que terminó la serie, el actor Stan Ivar, quien se unió al programa en la temporada 9 como el herrero John Carter, preguntó si podía quedarse con el set y se le concedió su deseo.

Stan Ivar hizo desarmar la casa de “La familia Ingalls” y trasladarla hasta el condado rural de Los Ángeles, donde él vivía. “La gente se sintió mejor, sabiendo que la casita estaba a salvo”, dijo Alison Arngrim, quien interpretó a Nellie Olsen, a Entertainment Weekly.

“Todos hemos dicho que sería genial verlo en el Smithsonian”, agregó la actriz. Hoy, la casa todavía está en el patio trasero de Stan Ivar. El actor intentó donarlo al Museo Laura Ingalls Wilder que se encuentra ubicado en Walnut Grove, Minnesota. Sin embargo, Ed Friendly, creador del programa, rechazó la idea.

¿CUÁNTOS SON LOS CAPÍTULOS DE “LA FAMILIA INGALLS”?

La serie de televisión “La familia Ingalls” tuvo en total 207 capítulos entre 1974 y 1983. La historia tuvo 10 temporadas y se basó en la saga de libros, escritos por Laura Ingalls Willder, que tuvo el mismo nombre que el programa de NBC.