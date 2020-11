El coronavirus sigue expandiéndose por los pasillos de Televisa, en especial con el programa “Hoy”. Enrique “El Capi” Albores, encargado de dar la información del clima en el matutino, informó que dio positivo en su prueba de coronavirus (COVID-19).

“El día de ayer me practicaron una prueba de coronavirus (COVID-19), hoy a las 8:30 de la mañana me llegó el resultado y he salido positivo, razón por la cual estoy en casa”, dijo la figura de televisión en un video publicado en su Instagram.

El compañero de Andrea Legarreta y Galilea Montijo aseguró que se encuentra bien de salud y que hasta el momento no ha presentado síntomas de la enfermedad.

“Soy asintomático, ni temperatura, oxigenación extraordinaria, no hay dolor de cabeza, no hay dolor de cuerpo, no hay diarrea, de hecho me iba a ir a jugar golf hoy”, añadió.

“El Capi” Albores es el tercer miembro del equipo de “Hoy” contagiado, pues Andrea Legarreta y Lambda García también dieron positivo en la prueba de coronavirus.

Mientras Galilea Montijo sigue en espera de los resultados de la prueba de COVID-19 que se realizó el fin de semana, luego de que estuviera en contacto con Ariel Miramontes, mejor conocido como “Albertano”, quien también contrajo el virus.

VIDEO RECOMENDADO

Guty Carrera participó en el programa ‘Hoy’ de Televisa con Andrea Legarreta y Galilea Montijo

Guty Carrera participó en el programa 'Hoy' de Televisa con Andrea Legarreta y Galilea Montijo