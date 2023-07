El ‘Cholo Cirilo’ sobre los cómicos ambulantes: “Han pasado 50 años y siguen en la calle”

Juan Ubaldo Huamán Paucarmayta, popularmente conocido como el ‘Cholo Cirilo’, dio su opinión sobre los actuales programas de humor, además, reconoció que siente pena por los cómicos ambulantes.

El comediante consideró que los actuales humoristas se han conformado que sus descendientes sigan sus pasos y no han tenido aspiraciones de que sean mejores que ellos.

“Voy a la Alameda Chabuca Granda, porque vivo cerca. Al mes, me daré un saltito. Pero es sentirme un poco melancólico, y decir: ‘Han pasado 50 años, y siguen en la calle’. Reflexiono y digo: ‘Ellos se sienten orgullos que sus hijos son la nueva generación de cómicos ambulantes, yo debo sentirme orgulloso cuando mi hijo sea un abogado, ingeniero o actor egresado de escuela’, pienso ”, expresó a Trome.

“Por ejemplo, mi hija está por terminar su carrera actoral en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Estudia teatro y pedagogía, mi otro hijo estudia Ingeniería de Sistemas y juega en la reserva de Cienciano del Cusco, mi otro hijo es administrador de negocios y mi hija mayor es doctora en geriatría y vive en Alemania”, añadió.

En ese sentido, también lamentó que el trabajo de los cómicos ambulantes no tenga el mismo nivel que antes. “En mi época, nosotros pasábamos la gorra. Por un buen trabajo, la gente paga. No es necesario vender turrones o dulces para que te paguen, es lo que hacen hoy en día los cómicos ambulantes. A cambio de su trabajo tienen que vender turrones. En mi arte, no. Yo pasaba la gorra o pedía a 200 personas que paguen cinco soles, y la gente daba ”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)