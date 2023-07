‘Cholo Cirilo’ sobre el ‘Jirón del Humor’: “No funciona, no hay creatividad”

El ‘Cholo Cirilo’ dio su opinión sobre los programas humorísticos de los cómicos ambulantes, ‘La casa de la comedia’ y el ‘Jirón del Humor’.

“Sí, he visto ese programa (‘La Casa de la Comedia’), para las redes sociales es aceptable. Te permite improvisar, subir o bajar el tono. Pero en la televisión no funciona, mira lo que pasa con el ‘Jirón del Humor’, hay 3 y 4 puntos de rating ”, expresó a Trome.

El comediante considera que un programa no puede ser entorno a una persona, es decir alrededor del ‘Chino’ Risas o ‘Cachay’.

“ ‘Risas y Salsa’ funcionó porque era un equipo, Risas de América funcionó porque era un equipo, JB funciona porque es un equipo; todos tienen su lugar ”, indicó.

Además, el humorista resaltó que ‘La casa de la comedia’ supera ampliamente al ‘Jirón del Humor’, a pesar de que no tienen el mismo presupuesto.

“ No hay creatividad, de lejos, ‘La Casa de la Comedia’ se lo lleva sin tener toda esa infraestructura. Yo he estado en cuatro oportunidades en ‘La Casa de la Comedia’. Siempre he marcado mi diferencia. Puedo compartir con Dayana o Milechi, pero hasta ahí nomás. Más allá de otras cosas, no; no va conmigo”, manifestó.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)