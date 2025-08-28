La segunda parte de “El diablo viste a la moda” sigue en producción, y muchos fanáticos de Anne Hathaway esperan con entusiasmo verla nuevamente en el icónico papel de Andy Sachs. Aunque ya circulan varios clips donde se la ve filmando con atuendos memorables, esta vez la actriz sufrió un accidente durante el rodaje.

Al bajar las escaleras, la actriz perdió el equilibrio y sufrió una aparatosa caída que terminó rompiendo uno de sus tacones.

El equipo de producción corrió a auxiliarla, pero Hathaway se levantó por su cuenta, levantó los brazos y esbozó una sonrisa, demostrando que se encontraba bien.

Annie fell today and broke one of her heels while filming ‘The Devil Wears Prada 2’ but she’s fine ❤️ pic.twitter.com/DzQrB0wRaO — Anne Hathaway Crave (@anniecrave) August 27, 2025

¿Cuándo es el estreno de “El diablo vista a la moda 2”?

La secuela de The Devil Wears Prada (El diablo viste a la moda) llegará a los cines el 1 de mayo de 2026, según confirmó Disney a la revista Variety. El anuncio ha generado gran expectativa entre los fanáticos del filme, que desde su estreno en 2006 se convirtió en un referente de la cultura pop.

La película protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, se convirtió en un fenómeno global por su retrato irónico y estilizado de las dinámicas de poder en la industria de la moda. La cinta está basada en la novela homónima de Lauren Weisberger, la cinta recaudó más de 326 millones de dólares en todo el mundo y recibió elogios de la crítica. Streep fue incluso nominada al Oscar por su interpretación de Miranda Priestly, la editora de la revista ficticia Runway.