La salida del bailarín George Neyra del programa “El Gran Show”, poco después de la caída que protagonizó con Giuliana Rengifo en la pista de baile, continúa causando controversia.

El también coreógrafo mostró su incomodidad al contar que la producción del reality de Gisela Valcárcel le había informado de un momento a otro que no iba a salir este sábado en el programa.

Ante ello, Ethel Pozo decidió pronunciarse en “América Hoy” para aclarar que la suspensión de George Neyra no se debía a la caída que tuvo con la cumbiambera, sino que fue porque no asistió a los ensayos luego de las fiestas de Halloween.

“El lunes todos vinieron a ensayar, artista con sus bailarines, las parejas empezaron el ensayo, ahí estaba Giuliana con George Neyra. El martes, el feriado, tras las fiestas de Halloween, no apareció la pareja de Giuliana Rengifo, empezaron a llamarlo preocupados para saber qué pasaba durante todo el día y no apareció. Tarde noche lo ubicaron, ¿qué dijo? no había dormido, había tomado algo”, señaló la hija de Gisela Valcárcel.

Las declaraciones de Ethel Pozo no le habrían caído nada bien a George Neyra. El bailarín volvió a recurrir a sus redes sociales para dejar en claro que no está de acuerdo con esta acusación en su contra.

“Jajaja se inventan”, escribió al compartir las declaraciones de Ethel Pozo en sus historias de Instagram, dejando entrever así que esta versión no se ajustaría a la verdad.

