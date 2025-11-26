El cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido como ‘El Puma’, rompió su silencio tras el incidente ocurrido en Ecuador, donde fue retirado abruptamente del avión de American Airlines que debía llevarlo a Estados Unidos. A través de sus redes sociales, el intérprete expresó que vivió un episodio que “jamás” imaginó experimentar.

Según su relato, un tripulante tomó a mal un comentario que hizo luego de que le pidieran mover una maleta que contenía medicinas. Minutos después, el capitán se acercó a su asiento y le ordenó retirarse de la aeronave.

“Me echaron como un delincuente, me sentí vejado y humillado”, afirmó el artista en un video difundido en sus plataformas digitales.

El cantante exige disculpas públicas

Tras dar su versión de los hechos, Rodríguez exigió una disculpa pública de la aerolínea. Recordó que, debido a su antecedente médico —fue sometido a un trasplante de pulmón—, situaciones de tensión o desalojos abruptos pueden afectar gravemente su salud.

El cantante señaló que su demanda de disculpas busca evitar que otras personas en condiciones similares pasen por experiencias que considera innecesarias y perjudiciales.

American Airlines aún no se pronuncia

Hasta el momento, American Airlines no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el incidente ocurrido con el cantante venezolano. Tampoco se conoce si la aerolínea iniciará una revisión interna del caso o brindará una respuesta pública a las declaraciones de Rodríguez.

El suceso ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores del artista han expresado apoyo y han solicitado que se clarifique lo ocurrido.