Los miles de seguidores en redes sociales lo pedían. En un conmovedor y divertido video en YouTube, El Shamuco se volvió a encontrar con La Uchulú y, de esa forma, los dos personajes de la selva desmintieron los rumores de una posible rivalidad.

“Un regreso inesperado” se titulado el video que, hasta el momento, ya tienen más de 83.501 visualizaciones. Cabe mencionar que El Shamuco y La Uchulú no graban juntos desde hace más de un año, luego que la exparticipante de El Gran Show de el salto a la TV de la mano de la Chola Chabuca.

En el video se ve que La Uchulú empuja a El Shamucho al río por casualidad. Luego, lo ayuda a pararse y, entre lágrimas, le pide una explicación de por qué la abandonó.

“Me has dejado sola y desamparada (...) ya no me mirabas como antes y ya no querías dormir conmigo (...) tú me dejaste por otra”, contó La Uchulu.

En un conmovedor abrazo, se perdonaron por todo lo que se hicieron en el pasado. El video se ha vuelto viral en YouTube, alcanzando hasta el cierre de esta nota el puesto 5 de tendencias en Perú.

¿Y LA TACACHA?

Recordemos que La Tacacha, la mejor amiga de La Uchulú en la ficción, también dejó de grabar con ella. Diversos usuarios están pidiendo que se le incluya en las nuevas aventuras de la tiktokera, a raíz que El Shamuco volvió a aparecer en sus videos de YouTube.

MIRA AQUÍ ELVIDEO