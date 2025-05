Ricky Trevitazzo, exintegrante de Skándalo, reveló que consumió un “montón de drogas” y fue el “alma de la fiesta” en toda su vida.

El artista confesó que probó diversas drogas como marihuana, cocaína, popers, ácidos, éxtasis y más. Sin embargo, cuando se convirtió en padre a los 22 años, decidió dejar atrás esto.

“En una fiesta hace años y me dijeron que huela y olí una vaina y me dijeron que era popers y duró algo de 15 a 20 segundos, me la pusieron. Cuando estás chibolo, te pintan y chapas”, dijo.

Afirmó que a los 22 años lo dejó, tras convertirse en padre.

Asimismo, agregó que lo más fuerte fue LSD para meterse un “trip”.