La nostalgia se apodera de Lima con la llegada de uno de los tríos más queridos de la televisión juvenil. Los protagonistas de “Ned’s Declassified School Survival Guide”, conocida en Latinoamérica como “Manual de Supervivencia Escolar de Ned”, visitarán la capital peruana para protagonizar un fan meeting que promete emociones, recuerdos y mucha conexión con el público.

El evento se realizará el próximo 20 de junio de 2026 en el Teatro Canout, donde los asistentes podrán reencontrarse con Ned, Moze y Cookie, los personajes que marcaron a toda una generación con sus ingeniosas, y divertidas, formas de enfrentar la vida escolar.

Este encuentro no solo será una celebración de la serie, sino una experiencia interactiva en la que los fans podrán conocer anécdotas inéditas, participar en dinámicas en vivo y revivir los momentos más icónicos del programa que acompañó la adolescencia de millones en los años 2000.

A más de veinte años de su estreno, la serie sigue vigente en la memoria colectiva, consolidándose como un clásico de la cultura pop. Su regreso en formato de evento en vivo demuestra el impacto que tuvo en quienes crecieron aplicando, o al menos intentando aplicar, sus peculiares consejos escolares.

Las entradas estarán disponibles desde el 25 de marzo de 2026 a través de Teleticket, con tres zonas diseñadas para ofrecer distintos niveles de experiencia, incluyendo beneficios exclusivos para los asistentes.

Información del evento

• Evento: Manual de Supervivencia Adulta de Ned, Moze y Cookie

• Fecha: 20 de junio de 2026

• Lugar: Teatro Canout

• Venta de entradas: Desde el 25 de marzo de 2026

• Ticketera: Teleticket

• Zonas: Tres zonas con beneficios y experiencias diferenciadas