Siendo las 10:00 horas del último domingo 7 de junio, día de elecciones presidenciales en Perú, aún falta instalar un número importante de mesas de sufragio a nivel nacional.

Pese a que las previsiones establecían un retraso prudente pasadas las 07:00 horas, en Cusco región todavía no se instalaron 613 mesas de un total de 3 983.

Esta información fue recogida por Correo a través de la página oficial del Jurado Nacional de Elecciones, que muestra en tiempo real el avance técnico de estas elecciones.

Recordemos que Cusco tiene casi un millón 400 mil votantes, convirtiéndose en la sexta región en el ranking nacional en número de electores habilitados.

Dato:

- La primera mesa de sufragio fue instalada a las 06:15 horas en la Institución Educativa Diego Quispe de Cusco.