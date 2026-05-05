El elenco de la telenovela “Señora del destino” tiene preparada una tarde especial este sábado 9 de mayo en Minka del Callao, donde las familias podrán disfrutar de música en vivo, juegos, sorpresas y sorteos.

Desde las 3 de la tarde, el público podrá vivir un encuentro diferente junto a los actores de la exitosa telenovela, compartir con ellos, tomarse fotos y participar por grandes regalos sorpresa preparados especialmente para las madres asistentes.

Las protagonistas de “Señora del destino” no dudaron en mostrar su entusiasmo por este encuentro con el público. “Será una tarde súper especial porque queremos que las mamás se relajen, se diviertan y se sientan celebradas como se merecen”, comentó Magdyel Ugaz. Por su parte, Jimena Lindo señaló: “Nos encanta poder encontrarnos con el público y compartir una fecha tan bonita en familia”.

El evento también reunirá a Valeria Ríos, Jesús Neyra, Diego Villarán, Gilberto Núñez, Filippo Storino, Sebastián Monteghirfo, Oscar López Arias, Valeria Conroy, Iván Chávez, Jano Baca, Fernanda Llanos, Daniela Olaya, Stefano Salvini, Lelé Guillén, Nathalia Vargas y Rodrigo López.

Y como toda fiesta merece música, la celebración contará con presentaciones especiales de Los Fernández, María Grazia Polanco y la primera presentación musical de Diego Villarán y Fernanda Llanos, todos juntos en el escenario, una sorpresa preparada especialmente para toda la familia.