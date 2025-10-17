La gracia y donaire que refleja Dayanna Carolina Saavedra Morales le valió para ser elegida y coronada como reina del II Concurso Nacional de marinera y tondero en la categorías novel y seriado denominado “Caballero Norteño”, que se realizará este domingo 19, en el coliseo 2 de mayo del distrito de Marcavelica en Sullana.

Ella, fue elegida como soberana del baile del tondero, danza que practica desde que tenía 7 años y que gracias a sus grandes dotes la llevaron a ganar muchos premios en concursos a nivel nacional.

AL RESCATE

En el II concurso saldrá el campeón nacional de las diferentes ediciones de marinera norteña y tondero, organizado por el promotor cultural Julio Sabas, que trata de rescatar al tondero en la “Perla del Chira”.