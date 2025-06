A Emilio Jaime le consultaron sobre su postura respecto a los programas de confesiones como “El Valor de la Verdad”, donde varios compartieron detalles íntimos de su vida personal.

“ No soy nadie para juzgar, pero yo no lo haría. Hay otras personas que sí lo hacen, es válido y se respeta ”, manifestó el cantante a Trome.

Asimismo, Emilio Jaime reveló que la producción del programa de Beto Ortiz se comunicó con él para plantearle una posible participación. No obstante, aclaró que ese tipo de formato no es de su agrado.

“ Me llamaron del programa para reunirme con ellos, pero no es el formato que me gusta ”, añadió.

¿Alondra García Miró coquetaba con Pablo Heredia teniendo una relación con Guerrero?: “Mis masajes son mejores”

En el avance de la segunda parte de la participación de Pablo Heredia en “El Valor de la Verdad”, el argentino sorprendió a muchos al contar que intercambió mensajes picantes con Alondra García Miró, cuando ella habría retomado su relación con Paolo Guerrero.

“¿Acabó tu relación con Alessandra Fuller por Alondra García Miró?”, es la pregunta once que quedó pendiente en la emisión anterior.

Asimismo, el actor indicó que el diálogo con Alondra se dio en las grabaciones de la novela “Te volverá a encontrar”. Según Heredia, iniciaron a entablar una confianza que posteriormente se convirtió en una comunicación cercana.

“Me manda un mensaje y le digo: ‘Pará, mis masajes son mejores’ y ella me responde: ‘¡Ay, bueno! A ver cuándo’”, relató.

Heredia también contó que su expareja Ale Fuller se enteró de los mensajes, esto desató una fuerte discusión entre ellos: “Se enojó”, confesó.