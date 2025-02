🔥🔥¡Magaly Medina está imparable! En el último adelanto de su programa de hoy, 5 de febrero, la popular urraca mostrará el testimonio del empresario de peleas Andrés Rodríguez, afirmando que Jackson Mora le fu infiel a Tilsa Lozano mientras el boxeador se encontraba en Colombia

“Cuando estuvo acá, estuvo con otra vieja (mujer) y la suite estaba llena de condones y los residuos de sus relaciones”, contó Andrés Rodríguez.🔴🔥

Luego continuó con: “lo siento por Tilsa. Aquí en Colombia le pusieron los cachos”,

MIRA AQUÍ EL ADELANTO DE LA ENTREVISTA EN MAGALY MEDINA

Tilsa Lozano al ser consultada por el ‘Loco’ Vargas: “Mejor hablo de mi esposo”

Tilsa Lozano afirma que no se sintió incómoda cuando le mostraron un video del ‘Loco’ Vargas en la última edición de ‘América Hoy’. Además, la exmodelo asegura que Jackson Mora es el amor de su vida.

“¿Por qué me voy a ‘paltear’? No hablo de él, hace años que no hablo, no tengo nada que decir, mejor hablo de mi esposo”, declaró Tilsa para Trome.

Asimismo, la ‘Vengadora’ asegura que Jackson Mora es el amor de su vida, por eso se casó con él.