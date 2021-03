Ricardo Rondón apareció en la reciente edición del programa ‘En boca de todos’ y reveló los verdaderos motivos de su ausencia en el espacio de entretenimiento. El presentador se dirigió al público televidente y descartó que haya dado positivo a COVID-19 como sus compañeras Tula Rodríguez y Maju Mantilla.

En su mensaje, Rondón señaló que hace unas semanas sufrió una fuerte caída y ello le provocó una parálisis en el lado derecho de su cuerpo.

Ricardo Rondón revela que tuvo un accidente que le provocó parálisis en el cuerpo

“Hace un par de semanas atrás tuve un accidente y tuve una caída muy fuerte que generó que yo tuviera dos fisuras en la costilla y una parálisis en el músculo del lado derecho de mi cuerpo”, señaló.

“Eso llevó a que yo me sometiera a un tratamiento que ha sido un poco largo, donde se necesitaba medicamentos y que me generaba falsos movimientos en el brazo. Como consecuencia de ello, al estar medicado y luego que mis compañeras dieron positivo a COVID-19, Pro TV y el canal tomó la decisión de que yo me aislara por mi estado de salud”, añadió.

Finalmente, Ricardo Rondón señaló que no dio positivo a COVID-19 y que se hizo cuatro pruebas para descartar enfermedad.

“Debo aclarar que no he dado positivo a COVID-19 y a las pruebas me voy a remitir... Me he hecho cuatro pruebas que confirman que no soy positivo. Los protocolos de este canal son mis estrictos. A penas sucedió este inconveniente, el canal me pidió que me aísle porque ellos consideraron que estaba con las defensas bajas por el medicamento que estaba tomando y por mi edad”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez revela que su hija y su mamá dieron positivo a COVID-19

Tula Rodríguez revela que su hija Valentina y su mamá dieron positivo por covid-19