Se luce en redes sociales. Cassandra Sánchez, hija de Jessica Newton, compartió en su cuenta de Instagram un sentido mensaje en relación a su cuerpo tras el parto de su primer hijo Milán.

Como se recuerda, la empresaria, pareja del cantante Deyvis Orosco, tuvo a su primogénito semanas atrás.

“Cada vez que te miras al espejo, ¿pasa por tu mente la idea de encontrar a alguien diferente devolviéndote la mirada? o ¿que tu cuerpo luzca como lo has idealizado: cintura de avispa, cadera anchas y piernas redondeadas? (…) Repite después de mí: No debo compararme con nadie, no somos iguales y cada una tiene su propia historia”, escribió.

En la misma publicación, Sánchez adjuntó una fotografía del proceso después de dar a luz. Según comentó, su médico le aseguró que “una faja tiene buenos resultados ya que ayuda a la contención y pronta recuperación”

“No se trata de ser perfecta o cumplir con los estándares de belleza, se trata de darte cuenta que depende de ti sentirte bien en tu propia piel buscando siempre ser tu mejor versión (…) Mi estado actual: En paz con mi cuerpo y disfrutando del proceso”, aseguró.

En otro momento, la pareja del cumbiambero indicó que deseaba “estar activa cuando Baby Milán llegará al mundo para adecuarse a su rutina y mantener” la suya. “Sí, yo volví a trabajar desde casa a penas salí de la clínica porque es parte de mi ADN”, agregó.