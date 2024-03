Erick Delgado se enojó cuando Gonzalo Nuñez le recordó que Nataniel Sánchez lo engañó con Mario Hart. Sin embargo, el exarquero negó haber tenido una relación con la actriz.

“ ¿Yo? ¿Por qué? ¿Cuándo (me metieron los cachos)? Ese conch*** no lo conozco. Yo no sé, ni cuenta porque yo no estaba con ella, así que a mí no me han puesto nada. ¿Tú sabes? Anda, huev***, (los viajes que hizo con Nataniel) fueron seis meses antes, encima me agarraron de casualidad ”, manifestó furioso.

Durante el programa, Delgado volvió a referirse sobre la popular ‘Fernanda de las Casas’ y aseguró que nunca estuvo enamorado.

“ Yo no he estado casado, no he tenido enamoradas firmes. La verdad es que yo no me enamoro. (Estar enamorado de Nataniel), eso es mentira, totalmente falso. No era mi enamorada, nunca lo fue. Te estás equivocando, estás hasta las huev*** ”, sostuvo.

Sin embargo, Erick Delgado fue entrevistado por Cuto Guadalupe en 2023 donde reconoció que estuvo en salidas con Nataniel Sánchez, no obstante, dijo que no le gusta hablar de su vida privada.

“Nosotros habíamos estado saliendo y tampoco iba salir a desmentir, yo preferí quedarme callado y tranquilo. Eso fue lo que hice pero no soy de las personas que mi vida privada he tratado de que sea siempre bien cerrada (..) Esa vez fue porque ella trabajaba en el medio y me quedó de experiencia. Prefiero que sean personas que no conozca nadie”, expresó en aquel entonces.