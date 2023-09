Mikael, hijo de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos, les escribió una carta a sus padres durante su participación en El Reventonazo de la Chola. En ella, les reiteró el orgullo que siente tenerlos como padres y también que los ama mucho.

“Para mis queridos padres: cuando era niño anhelaba ser un actor muy famoso, hacer muchas películas y ser reconocido mundialmente. Tal vez era porque que me había acostumbrado al ambiente, estaba en mi sangre o admiraba a los que veía en la tele. En ese momento solo era una cuestión de fama, un sueño de niños pequeños, al crecer vi que la fama no era lo que había imaginado de chico, que hay que trabajar un montón, que hay que tener un perfil bajo, que la gente siempre va a criticar y que no era tan simple”, se lee.

Luego continuó con: “sé que debo esforzarme, que nada es gratis y que no me voy a conformar con el peso de mis apellidos. No puedo estar más emocionado, nervioso y orgulloso al mismo tiempo. Nervioso, quizás, por el miedo a la presión que existe por ser el hijo de (ustedes)”.

Aldo Miyashiro sobre matrimonio con Érika Villalobos: “Fracasamos como pareja”

Aldo Miyashiro se sinceró en la entrevista con la ‘Chola Chabuca’ que su matrimonio con Érika Villalobos fracasó y solo le importa que ella sea feliz. Por su lado, la actriz dice que no tiene odio en su corazón para el conductor de TV y ahora que están separados, se llevan mejor.

“Decidí dedicarme a trabajar porque las cosas pasan, los problemas están ahí y nos van a pasar a todos. Uno elige o me caigo o me levanto. Entonces hay que trabajar, hacer las cosas que nos mantienen ocupados porque también eso te levanta, te saca y te anima, y finalmente fue un año hermoso”, expresó Miyashiro.

Posteriormente, Érika aseguró que no le guarda rencor al ‘Chino’ y se lleva bien con él.

“(Con Aldo) nos llevamos muy bien y es muy bonito que dos personas, que en este momento no tienen una relación sentimental, amorosa, se lleven bien. Las personas siempre debemos tratar de tener paz en nuestro corazón y creo que hoy nos llevamos mejor. Lo que está ocurriendo es que mucha gente quiere que yo odie (a Aldo). Yo no voy a odiar porque no quiero, mi corazón no tiene cabida para el odio. Me molesta mucho que a la gente no le afecte decir cosas tan duras, no sé por qué alguien quisiera hacer que otra persona se sienta mal, no lo entiendo y lo otro es que alguien hable sin saber nada, nadie conoce mi vida real, solo yo”, indicó Villalobos.