El tiempo pasa inexorable, y bajo la carpa de su circo, Ernesto Pimentel con la ropa de brillos de la Chola Chabuca, no puede creer que han pasado 25 años desde que decidió apostar por ese mundo de magia y fantasía que llega cada julio. “Durante estos 25 años he tenido una familia extendida en el circo de dos meses de convivencia, de alegría, de emociones y también de recuerdos y presencias. De ver entre el público a mi abuela que ya no está con nosotros y de ver a mi hijo subir al escenario”, dice Pimentel que anuncia “Yunza”, su nuevo espectáculo en la explanada Makro del Centro Comercial Plaza Norte desde el 17 de julio.

¿En algún momento en esos 25 años de circo dudaste en continuar? Sí, en algún momento, no solamente he pensado en no continuar, he perdido, me he endeudado, he ido a provincias y he tenido que soportar la garúa, la lluvia, el granizo y hasta un terremoto. Pero, a pesar de todo, el circo me ha dado cosas increíbles.

¿Para ti, el día debería tener 30 horas, el trabajo es una obsesión en tu vida? No me atrevería a decir que no tengo tiempo, yo me planifico, tengo tantas personas que me acompañan, me ayudan, me permiten desarrollar mis proyectos. Me rodeo de gente que va haciendo factible que no sea estresante este trabajo.

¿Cómo tomas las críticas en esta etapa de tu carrera? Creo que hay una unanimidad con respecto a mi trabajo, reafirmado nacional e internacionalmente que valida lo que hago, y no solamente hablo de la televisión, sino también del circo, de la música, ahí están los resultados. Los cuestionamientos siempre han ido por otros lados, y eso forma parte del negocio, muchas personas tienen una opinión, porque les sirve tenerla para su contenido.

¿Entonces lo que opinen de ti ya no te afecta? ¿Sabes?, te mentiría decir que no, pero lo que sí debo asegurarte que eso no me detiene. Si no quisiera enfrentar eso, no me expondría, cuánto he tenido que pelear durante toda mi vida para existir, ni siquiera para trabajar, la pelea más grande para mí ha sido vivir. Ahora yo tengo una lucha permanente con ser una mejor persona, soy mi competencia y actúo de manera genuina.

¿No ves a la competencia, no estás mirando a los demás? Al contrario, yo sí miro la competencia, yo sí voy a los shows de otros, yo aplaudo, los impulso, los promociono, los promuevo. Yo siempre he visto que la competencia es la única forma de crecer, no soy una persona que le ponen vendas para no ver quién está al costado, no soy un caballo de carrera. Soy una persona de resistencia que disfruta ese camino de largo aliento que es la vida, el crear, exponerte, apostar y luchar y no siempre ganar.

Chabuca celebra las Bodas de Plata de su circo con el espectáculo “YUNZA”, una experiencia que mezcla tradición, humor, música en vivo y talentos internacionales en un montaje que estará disponible en la explanada Makro del Centro Comercial Plaza Norte desde el 17 de julio.

¿Con las caídas se aprende más? Sí, pero también tengo claro dos cosas. El que arriesga siempre es el empresario, el artista no. Entonces, como yo tengo que estar en ambos planos, sigo pagando mis deudas, sigo soñando en grande, ¿no? Tengo la carpa más grande del Perú, en todos los sentidos, pero quiero que sea un espectáculo accesible, cuesta 20 soles con las butacas del Cirque du Soleil. Pongo lo mejor técnicamente.Yo la lucho, el público ya me quiere, me ha visto, pero, cada temporada es como empezar de nuevo.

¿Piensas en tu legado? Yo siempre he pensado que todo lo que nosotros hacemos impacta, solo un circo que haga que una persona salga feliz, hace que luego vaya al circo de otro lugar. Te vas a encontrar en las calles con gente que te va a decir que nunca he ido al circo. O que fue al y no le gustó. Entonces, en mi caso, mi idea es que cualquier circo donde estemos, si te convence, si te hace sentir feliz, es una persona ganada para el circo. Es un fiel más.

¿Quién en 2025 es La Chola Chabuca y quién es Ernesto Pimentel? La Chola Chabuca es un personaje que tiene lo mejor de mis talentos, de mi compromiso. Muestra mi orgullo por mi cultura, por quien yo soy. Me permite recorrer y recordar sus pasos en cada escenario. Ernesto Pimentel es un trabajador del arte, es un empresario que nunca ha parado y que uno en sus sueños de cantar lo ha consolidado componiendo y trabajando con los más importantes intérpretes del país.

Uno no puede vivir sin el otro.. No, pero, vamos a aclarar que a la chola no le duele nada, no le entran balas, porque al final, el que tiene que agarrar lo que cae, esquivar o ponerse delante, muchas veces soy yo.