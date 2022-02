Con la fe que tiene en su recuperación tras el trasplante de cadera al que se sometió a inicios de enero, Ernesto Pimentel comenzó a dar sus primeros pasos y expresó su felicidad.

A través de unas imágenes que difundió “El reventonazo de la Chola”, se le pudo ver el actor cómico con un mejor semblante y caminando muy lentamente con la ayuda de un andador y un personal médico.

“Estoy contento de poder hacer esto”, dijo Pimentel mientras daba sus primeros pasos.

El conductor del “Reventonazo de la Chocla” agradeció a todos los que le vienen apoyando en esta etapa de recuperación.

“Quiero agradecerles a todas sus muestras de cariño y preocupación. Estoy muy agradecido a la vida, a Dios, mi hijo, amigos, a los médicos, a ustedes y a todos los que me han estado ayudando en este camino que va paso a paso, pero que me sorprende. La vida nos desafía y yo no le pierdo el paso”, sostuvo Pimentel.

De otro lado, Pimentel también expresó su alegría por “El reventonazo de la Chola”, pues su último programa fue el más visto en su horario al registrar 9 puntos de rating. Es decir, que miles de personas se engancharon con el programa que se emite de 8:00 a 10:00 p.m., lo que ha permitido que se conviertan en líder absoluto de los sábados durante un mes.

En tanto, pese a ser la gran final de “Yo Soy: Grandes Batallas”, espacio de Latina que contó con algunos imitadores internacionales durante semanas, solo hizo 8.3.

Del mismo modo, confirmó que se inició con la grabación de la temporada de verano del “Reventonazo de la Chola”, en la cual se presentará muchas novedades.

