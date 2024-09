Ernesto Pimentel continúa cosechando éxitos en la escena musical y ahora trabaja en un nuevo sencillo junto a Rodrigo Tapari, exvocalista de la agrupación argentina Ráfaga.

Esta colaboración ha generado grandes expectativas entre los fanáticos de ambos artistas, quienes esperan con ansias el lanzamiento del tema.

“En los próximos días, voy a grabar con Rodrigo una nueva canción que, estoy seguro, gustará al público. Él es un gran cantante, muy querido en Perú y en los lugares donde se presenta”, comentó Pimentel.

Cabe recordar que Tapari elogió recientemente a Ernesto Pimentel: “La Chola es una amiga que siempre me abrió las puertas de su programa, me acompañó en mi carrera, y no solo a mí, sino a amigos que han llegado al Perú. La amo porque es muy generosa” , señaló Tapari.

Este anuncio de la colaboración llega tras el éxito rotundo de “El peor error de mi vida”, la canción en la que Pimentel unió su voz con Yarita Lizeth. A solo una semana de su estreno, el tema alcanzó las 250 mil reproducciones en YouTube y se mantiene en tendencia musical a nivel nacional, destacándose también en las principales radios del país.