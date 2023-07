Carlos Galdós nos tiene acostumbrado a sus excentricidades y comentarios sin filtro, pero al parecer tiene un lado cariñoso que lo ayudó a conocer a su actual esposa Marita Cornejo con quien se luce más enamorado que nunca en redes sociales. Sin embargo, su historia de amor comenzó de manera inesperada y por poco no se llegar a concretar.

La pareja se presentó en el set de ‘Magaly TV La Firme’ para dar detalle de su romance y las anécdotas que les han tocado vivir juntos, y el como la empresaria se están acostumbrando a tener de pareja un personaje público y tan querido como el ex conductor del extinto programa ‘La Noche es Mía’ por lo que decidió contar como fue conocer a Carlos Galdós.

Esposa de Galdós pensó que su perfil de Tinder era falso

Como ya lo han contado en anteriores ocasiones, ellos comienzan a conocerse luego de encontrarse en la aplicación de citas ‘Tinder’. Sin embargo, Marita Cornejo confesó frente a las cámaras de Magaly Medina que casi no hace ‘match’ con su ahora esposo, pues en un inicio pensó que le perfil del cómico era falso.

La empresaria cuenta que Carlos Galdós le apareció en el primer grupo de opciones que la pareja le presentó pero en un inicio no creía que fuera él. “ En el primer grupo y en ese momento, llegué, vi y me pareció fake. En eso vi fotos que son más personales y dije deben ser real y le di match , de ahí me olvidé. Al día siguiente cojo el teléfono y tenía un match. Y empezamos a conversar todo el día, super gracioso y de hecho ese día él me dice ay que vernos hoy ”.

