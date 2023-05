Esposa de JB le responde a Dayanita tras decir que no tenía contrato: “No está bien que hable mal de nosotros”

Las polémicas declaraciones que hizo Dayanita en ‘El Reventonazo de la Chola’ sobre su vínculo laboral con Jorge Benavides, generó incomodidad en la producción de ‘JB en ATV’. Como se recuerda, la actriz cómica reveló que firmó solo dos contratos en todos los años que trabajó al lado del imitador.

Tras ello, Karin Marengo, productora de ‘JB en ATV’ y esposa de Jorge Benavides, considera que Dayanita no debería hablar mal porque siempre la trataron bien.

“ No está bien que no hable bien del lugar que le dio tanto tiempo trabajo, el dejar entrever algo... nosotros siempre la hemos tratado con mucho respeto y cuidado, como a todos nuestros talentos, nunca hemos estado en escándalos. De todo corazón que le vaya bien, lamentablemente no se portó bien con nosotros y tiene derecho a seguir trabajando ”, declaró Marengo a Diario Trome.

Además, sobre el tiempo en que Dayanita trabajó sin firmar contrato, Karin contó que ese tema era irrelevante, ya que siempre fueron puntuales con su pago.

“ Creo que es irrelevante saber si tiene o no contrato, o cuánto gana, eso es algo privado y siempre se le pagó puntual. Debemos centrarnos en por qué salió del programa y Dayanita cometió varios actos de indisciplina y por eso nos vimos obligados a sacarla ”, manifestó.

Por otro lado, a pesar de la abrupta salida de Dayanita, la esposa de JB aseguró que el equipo de ‘JB en ATV’ sigue trabajando como siempre y resaltó el respaldo del público que los sintoniza cada semana.

