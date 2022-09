Luego que Magaly Medina difundiera imágenes de Josimar y María Fe Saldaña juntos en Colombia, allegados Yanira Cárdenas, actual esposa del cantante peruano, se comunicaron desde Estados Unidos vía WhatsApp con el programa de espectáculos para arremeter contra el salsero.

En los mensajes de texto difundidos por la ‘Urraca’, varias personas que aseguran ser del entorno cercano de la estilista cubana afirman que ella se encuentra bastante afectada porque desconocía que Josimar se iba a reencontrar con su ex durante su gira por Bogotá.

“Soy muy cercano a la familia de Yadira, y estamos destrozados. Josimar ha dejado aquí en Orlando un desastre, no sólo el engaño que le hizo a ella y a todos nosotros, pero las condiciones en que la ha dejado, Yadira está desesperada, está en shock, no quiere hablar, no quiere comer, pero esto es horrible”, se lee en una de las conversaciones.

Otra de las personas afirman que el intérprete de “Con la misma moneda” ya le habría pedido a su aún esposa que se retire de la casa donde vivían juntos.

“No les puedo revelar mi identidad, pero soy del entorno cercano a Yadira. Ella está muy afectada, Josimar se ha ido al viaje a Colombia y le ha pedido que deje la casa en la que viven. Ella está bastante afectada por eso, se siente engañada, pero está esperando que él regrese a Orlando para definir su situación. Él se ha portado muy mal con ella y con toda su familia”, precisa.

“Yadira tuvo una conversación con María Fe porque Yadira estaba sospechando, y María Fe le confirma que ellos no estaban juntos y nunca volverían, que ellos se habían hecho mucho daño, cuando ellos ya estaba de acuerdo en verse en Colombia, ellos confabularon juntos este show”, arremete otra persona que prefirió mantener su nombre en reserva.

¿Qué hizo Josimar?

Tras pasar más de un año viviendo en Estados Unidos, el cantante peruano Josimar Fidel llegó a Colombia para realizar una serie de presentaciones, y aprovechó este viaje para reencontrarse con María Fe Saldaña y su última hija.

El programa “Magaly TV: La Firme” mostró imágenes del salsero brindando una entrevista a una radio en Bogotá, pero lo que más llama la atención es que se encuentra en compañía de la joven peruana.

Pero eso no es todo, ya que, en dicha entrevista, María Fe fue presentada como la esposa del cantante peruano, pese a que el salsero mantiene una relación con Yanira Cárdenas, con quien se casó en Estados Unidos en diciembre del 2021.

