Será una noche especial para celebrar el amor, la nostalgia y los grandes clásicos de la música romántica y, además, rendir un homenaje al ser más sublime de la tierra: la madre.

Piura vivirá una noche única para cantar, emocionarse y revivir recuerdos de antaño y actuales junto al histórico Germaín De la Fuente, voz original y fundador de Los Ángeles Negros que llega desde Chile.

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AGRUPACIONES

Además también llegan desde el país de Uruguay el grupo Los Iracundos, bajo la dirección artística de Sebastián Velázquez que junto a ls agrupación peruana Los Dolton’s llevarán alegría con su música.

Será un concierto show pensado para homenajear a mamá con canciones que han marcado generaciones en el Perú y toda América Latina y que se juntarán en un espectáculo único en su gira nacional.