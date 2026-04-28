El musical “La casa de las niñas peculiares” llegará a los escenarios limeños del 3 de junio al 5 de julio, con funciones en el Teatro Municipal de Surco.

La obra, escrita y dirigida por Rodrigo Falla Brousset, narra el reencuentro de un grupo de hermanas que regresan al hogar familiar tras cinco años sin verse para celebrar el cumpleaños de su madre. Lo que inicia como una reunión familiar pronto se transforma en un escenario lleno de conflictos, secretos y revelaciones inesperadas.

El montaje combina humor y drama con canciones emblemáticas de las décadas de los 80, 90 y 2000, creando una experiencia intergeneracional para el público.

Daniela Darcourt debuta en el teatro musical

Uno de los principales atractivos del espectáculo será el debut teatral de la cantante Daniela Darcourt, reconocida como una de las voces más representativas de la salsa contemporánea en el Perú.

La artista interpretará a Desdémona, uno de los personajes principales, sumando su talento vocal a un elenco integrado por figuras del teatro, cine y televisión nacional.

El reparto incluye a:

Alexandra Graña

Daniela Camaiora

Daniela Darcourt

Ximena Palomino

Elisa Costa

Giuliana Muente

Gustavo Mayer

Sebastián Stimman

Rowi Prieto

Ximena Galiano

Diego Salinas

Raúl Romero Valle

Según el director Rodrigo Falla Brousset, la propuesta busca conectar con distintas generaciones a través de la música y la comedia.

“Es un musical multigeneracional donde la gente va a bailar, cantar y disfrutar. Es una comedia que los hará reír desde el inicio hasta el final”, señaló el director.

Una historia familiar llena de secretos y emociones

La trama gira en torno a Elizabeth, una exvedette que se prepara para celebrar su cumpleaños junto a sus hijas, quienes regresan al hogar familiar con conflictos personales y emociones pendientes.

Cada personaje aporta una historia distinta:

Sophia , la mayor, enfrenta conflictos con su pasado

, la mayor, enfrenta conflictos con su pasado Desdémona , aventurera y curiosa

, aventurera y curiosa Rosalind , actriz romántica e impulsiva

, actriz romántica e impulsiva Julieta , optimista y conciliadora

, optimista y conciliadora Ofelia, la menor, marcada por un amor no correspondido

Los resentimientos acumulados y secretos familiares generan situaciones que combinan humor y drama, poniendo a prueba los vínculos entre las hermanas.

Producción musical con éxitos icónicos

El espectáculo incluirá canciones populares de artistas como:

Juan Gabriel

Alejandra Guzmán

Paulina Rubio

Estas interpretaciones buscan evocar nostalgia y crear una experiencia participativa para el público, que podrá reconocer temas musicales emblemáticos.

La obra también marca el primer musical de la Asociación Cultural Lima New Stage Group, productora responsable de montajes como Constelaciones, El Hijo, La madre, La Ratonera y El Cuarto de Verónica.

Funciones y entradas

Las funciones de “La casa de las niñas peculiares” se realizarán:

Temporada: del 3 de junio al 5 de julio

del 3 de junio al 5 de julio Días: miércoles a sábado

miércoles a sábado Hora: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Domingos: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Lugar: Teatro Municipal de Surco

Teatro Municipal de Surco Entradas: disponibles en Joinnus y en boletería del teatro