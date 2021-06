La integrante de ‘Esto es guerra’ y empresaria, Alejandra Baigorria reveló que le gusta engreír a su actual pareja y compañero de reality, Said Palao cocinando algún delicioso platillo. Detalló que a él le encantan los fideos verdes o el tradicional lomo saltado.

“Todos los días engrío a Said con la comida. A él le encanta que le prepare fideos verdes o lomo saltado. Algún domingo sí, me hago la engreída, y dejo que él me cocine, él también sabe cocinar”, señaló Alejandra Baigorria a la prensa.

La empresaria de Gamarra y el combatiente participaron en las grabaciones del programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ donde se enfrentaron a Floricita Polo y su esposo Néstor Villanueva, edición que se verá este domingo a las 7 de la noche por América Televisión.

La competencia estuvo reñida entre las parejas. Sin embargo, por el calor de la competencia Alejandra reveló que Said le hizo renegar porque no hizo caso a sus indicaciones.

“Me hizo renegar, no quería hacer caso a mis indicaciones, él quería hacer todo solo y terminó olvidándose el arroz. Y aunque su mamá le dijo que me hiciera caso, no lo hizo. Sin embargo, logramos hacer un buen platillo. Aunque sí debo reconocer que Said y yo no somos tan buen equipo en la cocina. En lo demás sí, pero en la cocina, no”, confesó Baigorria.

Sobre su competencia señaló que le pareció que Florcita “no sabía mucho de cocina”. Mientras, que Néstor “parecía tener más noción”. Aunque calificó a la pareja como muy “buena y alegre”.

“La pasamos muy bien durante la competencia. La cocina de Ethel y Yaco es muy divertida, el programa es muy alegre. Yo sé cocinar, así que pude dirigir bien a Said, aunque él no fue fácil de dirigir”, expreso la combatiente.

