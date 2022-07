Alejandra Baigorria protagonizó un tenso momento en la reciente edición de “Esto es Guerra” al sostener un fuerte altercado con Micheille Soifer y Patricio Parodi, luego que la acusaran de abandonar la competencia.

Durante la discusión, la empresaria de Gamarra dejó entrever que el ‘Pato’ se aleja del elenco de “EEG” por un problema personal con la familia de Said Palao, y por esa razón no asiste a las parrilladas que organizan en la casa de su novio.

Parodi no se quedó callado y arremetió contra la influencer al exigirle que no mezcle problemas personales con su trabajo. “Ale, no inventes cosas... como tú dices, hay que tener tino y no meter cosas personales. ¿Quieres que te saque cosas personales? No creo, pero tranquila porque yo no voy a caer tan bajo como tú”, sentenció.

Alejandra Baigorria no se mostró intimidada y respondió a su fiel estilo: “Saca lo que quieras, yo no tengo vergüenza. Tú sí tienes cosas que esconder. ¡Ubícate chibolo!”, respondió.

¿Cómo reaccionó Said Palao?

La reacción del excapitán de los ‘Combatientes’ en medio del intercambio de palabras entre su novia y el líder de los ‘Guerreros’ llamó la atención de los usuarios, al considerar que no defendió a su pareja frente a cámaras.

Cuando Alejandra Baigorria decidió abandonar el set tras renunciar en vivo, el hermano de Austin Palao continuó observando la tensa situación sin hacer nada para calmar a su pareja. Diferente actitud demostraron sus compañeras, quienes corrieron detrás de ‘Ale’ para evitar que se fuera del programa.

Reacción de Said Palao al ver que Alejandra Baigorria se fue de EEG

