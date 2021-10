A propósito de todo el revuelo que ha ocasionado el reciente ‘ampay’ de Melissa Paredes con su bailarín de ‘Reinas del Show’, Estrella Torres marcó distancia de la exconductora de ‘América Hoy’ y aseguró que ella sí puso un término claro a su relación con Tommy Portugal.

“No, es que no avisé públicamente, pero sí obviamente sí hubo un término de relación. No quiero decir fechas porque eso los sabemos Tommy y yo. Me tomé un buen tiempo y no dije nada que estaba soltera”, sostuvo la joven cantante ante las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’.

De esta manera, Estrella Torres señaló que Tommy Portugal sí tuvo claro el fin de su relación y que incluso este se dio mucho antes de anunciarlo públicamente.

Por otro lado, la cumbiambera contó que está muy feliz con su actual pareja, el bailarín Kevin Salas, a quien conoció durante las grabaciones de su videoclip musical.

“Me gusta que me conquisten con muchos detalles, por ejemplo con flores y cartas. Sí está bien el muchacho, está yendo por un buen camino. Me ha presentado algunos integrantes de su familia y se nota que es una familia muy educada, muy buena y sobre todo creyentes de Dios”, indicó Estrella Torres.

Así fue la historia de amor Estrella Torres y Tommy Portugal

La historia de amor de Estrella Torres y Tommy Portugal llegó a su fin después de 7 años. La pareja era considerada una de las más sólidas de la farándula peruana, ya que siempre se mantuvo alejada de los escándalos.

El 10 de febrero de 2014, los cantantes de cumbia decidieron dejar de ser solo amigos para comenzar una relación. En aquel entonces, Estrella Torres tenía 16 años y Tommy Portugal, 32. A pesar de la diferencia de edad, los artistas se entendieron muy bien.

La relación se hizo pública luego de que las cámaras de la ‘revista Magaly’ los ampayara juntos. Sin embargo, no fue hasta junio de aquel año que Estrella Torres confirmó en el programa de Karen Schwarz que estaba saliendo con el cantante peruano.

Según contó Tommy Portugal durante una entrevista con Edwin Sierra en noviembre de 2014, él consiguió el número de Estrella y como no la conocía le hizo una pregunta para “hacerle el habla”. Con el paso del tiempo se hicieron muy buenos amigos hasta que se enamoraron.

En diciembre de 2019, Tommy Portugal visitó el set de ‘América Espectáculos’ y reveló la fecha en que se casaría con Estrella Torres. “El otro año ya de todas maneras (la boda)”, indicó en aquella fecha.

Sin embargo, pasaron los meses y la pandemia del COVID-19 arruinó sus planes de matrimonio.

