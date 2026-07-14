Ethel Pozo reconoció que le afectó que Janet Barboza y Edson Dávila la mencionen como “la excompañera” en lugar de llamarla por su nombre. La conductora también recordó que América Hoy fue el programa que lideró durante varios años.

Durante su participación en el pódcast Sin + que decir, de María Pía Copello, la hija de Gisela Valcárcel señaló que siempre consideró a Janet y Edson como sus amigos, por lo que dijo no comprender por qué actualmente se refieren a ella de esa forma.

“ Eso no me gustó, sí me dolió. Ese era mi programa. Además, eran mis amigos. Hemos pasado mi matrimonio, el cumpleaños de Janet, yo tengo recuerdos muy bonitos. ¿Cómo va a ser que ahora soy ‘la exintegrante’? Por lo menos digan mi nombre “, señaló.

“ No entiendo por qué se ha referido a mí como la exintegrante, como si no recordara mi nombre (...) como si ellos estuvieran en otro nivel y yo soy la exintegrante. Qué pena. Yo creo que eso viene de parte de Janet ”, agregó.

Además, Ethel Pozo negó la versión de Janet Barboza, quien afirmó que la hija de la ‘Señito’ conocía desde octubre de 2025 que formaría parte de La Granja VIP. Ante ello, la conductora brindó su propia explicación sobre lo ocurrido.

“ Me da pena que quiera confundir a la gente. Cuando digo que ese sueño empieza en octubre, en televisión Azteca lo empecé a ver y empiezo a soñar con La Granja, como televidente. Pero ella lo pone para desmentirme (...) Yo decido mantener los bonitos recuerdos de ellos. Edson sí me ha escrito tras mi salida y espero que en algún momento me diga por qué está avalando esto ”, concluyó.

Ethel Pozo sobre el apoyo de Magaly Medina tras polémica por su salida de ‘América Hoy’: “Le he dado pena”

Ethel Pozo se refirió al respaldo que recibió de Magaly Medina luego de revelar que Janet Barboza y Edson Dávila le ocultaron su salida de ‘América Hoy’. Además, la conductora respondió si estaría dispuesta a reunirse con la ‘Urraca’ tras el gesto de apoyo que tuvo la periodista.

La hija de Gisela Valcárcel se mostró sorprendida por el respaldo de la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, quien durante su programa expresó sus deseos de abrazarla luego de escuchar su versión sobre su salida del magazine matutino.

“Le he dado pena, creo. Me ha sorprendido”, comentó Ethel al referirse a la reacción de Magaly. Además, confesó que en esta ocasión decidió ver las declaraciones de la conductora y seguir su programa, algo que, según contó, antes no solía hacer.

“Mientras estaba al aire, yo no veía Magaly porque siempre ha sido detractora de mi mamá y mía, pero ahora que pasó la entrevista, he visto los rebotes, he visto en YouTube (...) Ha salido en defensa mía”, señaló en el podcast ‘Sin + que decir’.

Este lunes 13 de julio, Ethel Pozo regresó al pódcast de María Pía Copello, donde fue consultada sobre la posibilidad de reunirse con la periodista.

“Yo quiero ver a Ethel y a Magaly en su programa de televisión”, manifestó Copello.

Por su parte, la hija de la ‘Señito’ no descartó esta posibilidad y aseguró que actualmente no existe ningún impedimento para que pueda concretarse un encuentro con Medina.

“Todos estos años no he ido y me hubiera gustado muchas veces sentarme con ella porque siempre he dicho: ‘Quizás habla de esa forma porque no me conoce’. No he podido porque cuando tienes contrato con América, no puedes ir a programas que compiten con el horario. Ahora estoy libre”, sostuvo.