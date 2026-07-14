Sergio George habló por primera vez sobre el vínculo que mantiene con Magdyel Ugaz y confirmó que ambos se están conociendo. El productor internacional dio a conocer esta información durante una entrevista concedida a Radio Panamericana.

Durante una entrevista con Giovanna Valcárcel, Sergio George explicó por qué asistió al cumpleaños de Magdyel Ugaz y sorprendió al revelar que fue el encargado de organizar la celebración. “ Yo le organicé el cumpleaños a Magdyel ”, afirmó.

“ Comunicado oficial: Nos estamos conociendo (...) Es talentosísima, la admiro muchísimo. Se lo dije cuando le escribí hace tres años. Nos reencontramos en persona ”, agregó.

El reconocido productor no solo asistió y organizó el cumpleaños de la actriz, sino que también compartió en sus redes sociales un video con un collage de fotografías de ambos, acompañado de la canción romántica “Yo quisiera”, de Reik, en su versión salsa.

Por su lado, Ugaz aún no se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones del productor. Sin embargo, sí compartió en sus redes sociales el video publicado por Sergio George, acompañándolo únicamente con un emoji de corazón rojo.